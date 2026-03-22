Naucalpan, Méx.-Tres policías de Naucalpan fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura en agravio de Michelle, mujer transexual agredida el 26 de julio del 2025.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los imputados fueron identificados como María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron sobre la avenida Parque de Chapultepec, donde la víctima intervino al percatarse de la detención de dos mujeres y un hombre identificado como Carlos “N”.

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Al cuestionar a los policías sobre su actuación contra las mujeres y Carlos “N”, estos le indicaron a Michelle que no interviniera; sin embargo, ella comenzó a grabar con su teléfono celular, lo que derivó en que los probables responsables la agredieran física y verbalmente.

Según la investigación, los elementos solicitaron apoyo y, al arribar refuerzos, la víctima fue sometida, obligada a borrar el video y posteriormente trasladada en una patrulla hacia la colonia San Miguel Atoto, donde habría sido golpeada en diversas ocasiones.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres implicados, quienes fueron ingresados a un penal de Barrientos.

Un juez determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

En caso de ser encontrados culpables, los acusados podrían recibir hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y hasta nueve años por abuso de autoridad.

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Michelle hizo pública su agresión a través de las redes sociales, donde detalló las agresiones de las que fue víctima.

“Me empezaron a picar y me dijeron que me iba a quitar la prótesis; la chica me quemó mi cabello… Sus compañeros patrulleros me golpeaban mientras esta me torturaba y escuchaba gritos que estaba torturando al chico”, comentó en un vídeo.

La agresión motivó una manifestación de la comunidad LGBT en Naucalpan exigiendo a las autoridades justicia para Michelle.

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