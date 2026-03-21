Más Información

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cumplimentan orden de aprehensión contra padres de Eitan, bebé asesinado en Ciudad Juárez; entregan cuerpo del menor a abuela paterna

Cumplimentan orden de aprehensión contra padres de Eitan, bebé asesinado en Ciudad Juárez; entregan cuerpo del menor a abuela paterna

Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán; exige reapertura del estrecho de Ormuz en 48 horas

Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán; exige reapertura del estrecho de Ormuz en 48 horas

Liga MX: Pumas vs América – Clásico Capitalino – EN VIVO – Jornada 12 – Clausura 2026

Liga MX: Pumas vs América – Clásico Capitalino – EN VIVO – Jornada 12 – Clausura 2026

Rumbo a elecciones, PAN deja listas y afirma que candidaturas serán 100% ciudadanas; "aquí no hay corcholatas", dice Jorge Romero

Rumbo a elecciones, PAN deja listas y afirma que candidaturas serán 100% ciudadanas; "aquí no hay corcholatas", dice Jorge Romero

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Sheinbaum alcanza 82% de cobertura positiva; impacta reforma electoral y “El Mencho”

Erick Portillo hace historia y gana medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta

Erick Portillo hace historia y gana medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta

La diputada estatal Fabiana Bolsonaro (PL), que se hizo blackface durante una sesión de la Asamblea Legislativa de (Alesp) el pasado 18 de marzo, se declaró morena ante el Tribunal Electoral cuando oficializó su candidatura en 2022 y recibió recursos del Fondo Especial de Financiación de Campañas para candidatos negros.

Sin embargo, durante su discurso en Alesp, ella misma dijo que era "una persona blanca" y, en 2020, cuando fue candidata a vicealcalde de Barrinha (SP), se declaró blanca ante el

Fabiana se pintó de marrón en el pleno, mientras pronunciaba un discurso criticando la elección de la diputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) como presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos de la Mujer de la Cámara de Diputados. Afirmó que las mujeres trans no son mujeres, e intentó hacer una comparación diciendo que, al pintarse de negro, tampoco se convertiría en una persona negra.

Lee también

Según el expediente de rendición de cuentas del PL presentado al Tribunal Superior Electoral (TSE), en referencia a la campaña de 2022, Fabiana recibió dos transferencias del fondo destinado a candidatos negros, una de $ 533,33 y otra de $ 1.060,00 reales brasileños. La información fue revelada por la diputada estatal Mónica Seixas (PSOL) y confirmada por GLOBO.

El jueves 19, Erika Hilton llamó al para solicitar la apertura de una investigación policial electoral contra el diputado estatal. La representación de Hilton señala que, al declararse morena en las elecciones de 2022, Fabiana pudo haber cometido el crimen de falsedad ideológica electoral. Esto se debe a que el número de candidaturas de personas negras y latinas afecta al Fondo Especial de Financiación de Campañas, que distribuye recursos proporcionales a los partidos que tienen más candidatos negros, con el fin de promover la equidad racial en el proceso electoral.

Según Hilton, existe una "contradicción" entre el beneficio obtenido a través de la autodeclaración racial y la "posterior trivialización de la identidad racial en un acto público marcado por el uso del blackface, una práctica reconocida como expresión de racismo." La diputada estatal Mônica Seixas también presentó una denuncia ante el Ministerio Federal de Asuntos Públicos (MPF), señalando posible fraude en la autodeclaración.

Lee también

La conducta de Fabiana debe ser analizada por el Consejo de Ética de Alesp, después de que 18 diputados presentaran una representación solicitando la pérdida del mandato parlamentario. No hay fecha límite para el análisis.

En la solicitud enviada al Consejo de Ética, los parlamentarios argumentan que, al pintarse en el atril, la diputada practicó racismo y también transfobia en su discurso, excediendo los límites de la libertad de expresión, lo cual, por tanto, no podía estar cubierto por la inmunidad parlamentaria.

"Siendo una persona blanca, viviendo todo lo que viví como una persona blanca, ahora con 32 años decido maquillarme, vestirme de mujer negra. Y aquí pregunto: ¿y ahora qué? ¿Me volveré negro? ¿Sentí el desprecio de la sociedad hacia una persona negra que nunca debería existir? Te pregunto, ¿me pinto de negro y siento el dolor que una persona negra siente por el racismo? - dijo Fabiana el miércoles, en el Alesp Tribune, mientras se aplicaba una base marrón en la cara y el cuerpo.

Lee también

La diputada estatal Monica Seixas (PSOL) también presentó una denuncia policial ante la Comisaría de Policía por Delitos Raciales y Delitos de Intolerancia (Decradi) por racismo, y el tribunal del PSOL dijo que pedirá a la Fiscalía que investigue el caso.

El abogado Alberto Rolo, que representa a Fabiana Bolsonaro, dijo que es el partido responsable de registrar a los candidatos, pero que, en cualquier caso, el registro de candidatura del diputado "ya ha sido analizado por la Fiscalía Electoral y el Tribunal Regional Electoral de Sao Paulo" y no han visto "nada malo".

"Ella misma dijo en su discurso de ayer que tiene un abuelo negro, una abuela indígena. Así que declararse morena no tiene ilegalidad. En cualquier caso, el registro de 2022 ya es definitivo, así que quien esté hablando de revocar el registro o algo similar está hablando de mala fe, sellado político o ignorancia legal", dijo.

Lee también

Fabiana Bolsonaro acusa que no practicó "blackface"

Anteriormente, en un comunicado, Fabiana Bolsonaro dijo que no practicaba el "blackface" y que esto es una "mentira deliberada para intentar silenciar un debate legítimo". Dice que no pretendía ridiculizar, humillar o estereotipar a las personas negras, sino todo lo contrario.

"En mi manifestación, afirmé mi respeto por las personas que sufren violencia y prejuicios raciales, dejando claro que el simple hecho de aplicar una base oscura sobre mi piel no me permitiría conocer el sufrimiento de tantos brasileños que sufren prejuicios inaceptables a diario."

También rechaza la acusación de racismo, argumentando que "esta es una discusión muy seria sobre la representación auténtica, protegida por la ", y declara que defiende la dignidad de las personas trans, "pero no para defender a las mujeres en su lugar".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio