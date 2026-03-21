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Caracas.- La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente liberados en , entregó una lista de presos políticos al Parlamento para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, informó el exdiputado, Américo De Grazia.

En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena.

"El oficialismo dice que ha liberado a 8 mil personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son", señaló el exdiputado.

Igualmente, dijo que el objetivo es cruzar la data que pudieron recolectar con otras organizaciones como Provea y el Foro Penal para que no quede ninguna persona excluida.

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De Grazia señaló que en la reunión se expusieron los casos de Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, que sus familiares y distintas ONG denuncian que están en desaparición forzada.

Piden devolver bienes incautados a presos ya liberados

Por su parte, el politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, indicó que se le entregó una comunicación a la comisión parlamentaria en la que también se les exige la devolución de los bienes incautados a los presos políticos que ya fueron liberados.

"Un elemento gravísimo que ha sido el hecho de que a cada uno de los que se ha detenido, se le ha considerado sus propiedades como botín de guerra y necesitamos que haya clarificación sobre esto", añadió.

En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

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Oficialismo reporta más de 8 mil presos liberados

Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8 mil 068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

En una publicación en X, Arreaza detalló que 7 mil 808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 260 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11 mil 396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

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Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, publicado el 14 de marzo, al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero de 2026, en el marco del proceso asociado a la ley de amnistía y otras medidas.

No obstante, la organización no desglosa cuántas de estas liberaciones corresponden específicamente al período posterior a la aprobación de dicha ley.

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