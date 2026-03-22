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Tras varias quejas ciudadanas por , elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de vialidad y seguridad, tras el cual trasladaron cuatro vehículos a un depósito vehicular, en calles de la alcaldía Coyoacán.

Los efectivos policiales implementaron un dispositivo de vialidad con varios equipos de trabajo, debido a que se reportó una concentración de vehículos que bloqueaban la vialidad y ponían en riesgo su integridad y la de usuarios; además de que infringían el Reglamento de Tránsito.

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El operativo se realizó en las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, de la colonia Oxtopulco, donde se impidió el paso a los automovilistas que se concentraban para realizar arrancones, a quienes sancionaron por las faltas cometidas al Reglamento de Tránsito conforme a la normatividad vigente, como no portar la documentación requerida y el mal uso de la vía pública.

Resultado del despliegue: se aplicaron 12 infracciones, se tomaron siete garantías y se trasladaron cuatro vehículos a un depósito vehicular.

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