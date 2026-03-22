Tras varias quejas ciudadanas por arrancones, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de vialidad y seguridad, tras el cual trasladaron cuatro vehículos a un depósito vehicular, en calles de la alcaldía Coyoacán.

Los efectivos policiales implementaron un dispositivo de vialidad con varios equipos de trabajo, debido a que se reportó una concentración de vehículos que bloqueaban la vialidad y ponían en riesgo su integridad y la de usuarios; además de que infringían el Reglamento de Tránsito.

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El operativo se realizó en las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, de la colonia Oxtopulco, donde se impidió el paso a los automovilistas que se concentraban para realizar arrancones, a quienes sancionaron por las faltas cometidas al Reglamento de Tránsito conforme a la normatividad vigente, como no portar la documentación requerida y el mal uso de la vía pública.

Resultado del despliegue: se aplicaron 12 infracciones, se tomaron siete garantías y se trasladaron cuatro vehículos a un depósito vehicular.

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