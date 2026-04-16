Culiacán. – El Ayuntamiento de Culiacán presentó de manera oficial el Mundialito Culiacán 2026, un torneo infantil que reunirá a 48 equipos de distintas colonias y sectores del municipio, en una experiencia que busca fomentar el deporte y la convivencia familiar.

La inauguración se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en el Estadio Dorados, mismo escenario donde se realizó la presentación del evento. Previamente, el 1 de mayo se realizará el sorteo de países en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde cada equipo conocerá a qué selección representará durante la competencia.

Durante el anuncio, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil destacó la importancia de impulsar actividades deportivas desde temprana edad.

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"Solamente quiero saludarlos y decirles que disfruten mucho este Mundialito, es para ustedes, nos importa mucho que se siga haciendo una cultura en torno al deporte donde estemos todas y todos, todas las familias, así como lo hemos visto en la tele, así como hemos visto en las ceremonias, los juegos, las premiaciones, la narración, así vamos a tener este Mundialito aquí en Culiacán", expresó.

El torneo contará con 12 grupos y se jugará en distintas canchas, divididas para albergar varios encuentros de manera simultánea. La fase de grupos se desarrollará los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de mayo; posteriormente, el jueves 21 se jugarán los octavos de final, el viernes 22 los cuartos, el sábado 23 las semifinales y el domingo 24 se disputará la gran final en el Estadio de la UAS, donde también se realizará la premiación y clausura.

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Entre los equipos participantes destacan Titanes de la 21 de Marzo, Soccer Funkis Cedros, Diablos de Los Huertos, Real Lobos de Los Ángeles, Gallitos Culiacán, Caballeros Rafael Buelna y Rasac FC Alturas del Sur, entre otros.

El Mundialito Culiacán 2026 busca recrear la emoción de una Copa del Mundo, con ceremonias, identidad por equipos y un ambiente familiar que promueva la participación de niñas, niños y sus familias en torno al deporte.

Más que un torneo, este evento se perfila como un espacio donde la niñez podrá disfrutar, competir y convivir, mientras la ciudad se llena de fútbol, entusiasmo y comunidad.

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afcl