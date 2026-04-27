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La () advirtió sobre el aumento de páginas falsas que simulan ser portales oficiales para engañar a automovilistas y robar su información personal y bancaria con supuestas multas de tránsito.

De acuerdo con la , el fraude suele comenzar cuando una persona busca en internet cómo pagar infracciones o consultar adeudos vehiculares. Entre los primeros resultados aparecen sitios que, aunque lucen profesionales, no pertenecen a ninguna dependencia oficial. Ahí, los usuarios ingresan datos como , correo electrónico e incluso información bancaria sin sospechar que están cayendo en una trampa.

Según la dependencia capitalina, estos datos pueden ser utilizados para suplantar identidad, realizar cargos indebidos o incluso instalar programas maliciosos que roban contraseñas y acceso a cuentas personales.

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¿Cuáles son las recomendaciones de la SSC para evitar el robo de datos personales?

La SSC explicó que muchos de estos sitios logran posicionarse gracias a publicidad pagada o estrategias engañosas, lo que los coloca por encima de páginas legítimas en buscadores.

Ante este panorama, la policía capitalina lanzó varias recomendaciones básicas pero clave: verificar que las páginas tengan dominio oficial “”, evitar ingresar a enlaces sospechosos, no compartir datos personales en sitios no verificados y desconfiar de ofertas que prometen descuentos o trámites exprés.

También sugirió realizar cualquier gestión directamente en portales oficiales del gobierno o acudir de manera presencial a módulos de tránsito, además de confirmar que cualquier pago quede registrado en el sistema institucional.

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En caso de detectar alguna anomalía o intento de fraude, la ciudadanía puede contactar a la vía telefónica o correo electrónico, donde brindan orientación y reciben denuncias.

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mahc/LL

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