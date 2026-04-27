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Lo que empezó como la atención a un asalto a transeúnte en calles de la colonia Buenavista terminó con la detención de un hombre que arrastraba un historial mucho más delicado. Se trata de Sebastián Peng Yunshang, de 50 años, señalado por autoridades capitalinas como posible responsable de haber en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc en junio de 2025.

De acuerdo con la , policías de inteligencia realizaban recorridos cuando fueron interceptados por dos personas que denunciaron haber sido asaltadas momentos antes en la calle Pedro Moreno. El presunto responsable intentaba alejarse del lugar, pero fue alcanzado metros adelante.

Durante la revisión, los uniformados encontraron en su poder un con tres cartuchos útiles, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. Las víctimas identificaron tanto el efectivo como al sujeto, por lo que fue detenido de inmediato.

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Sin embargo, el caso no quedó ahí. Tras cruzar información, las autoridades lo vincularon con un ataque ocurrido el 22 de junio de 2025 en la calle Juan Aldama, también en la colonia Buenavista, donde una mientras trasladaba a un mando de la Policía Auxiliar. Aunque en ese momento no hubo personas lesionadas, el hecho encendió las alertas en la zona.

Vecinos de una unidad habitacional cercana aseguran que el ahora detenido ya generaba preocupación desde antes. Según testimonios, constantemente dañaba instalaciones de gas compartidas y lanzaba piedras contra vehículos estacionados, provocando destrozos y temor entre los residentes.

Además, existe una denuncia previa por , luego de que una piedra rompiera el medallón de un vehículo en el cruce de Juan Aldama y Mina.

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El hombre, quien se identificó como ciudadano chino, fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar el alcance de su posible participación en otros hechos ocurridos en la zona.

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mahc/LL

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