Tras la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental que estuvo activa durante este fin de semana, este lunes, la calidad del aire en la Ciudad de México y el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es mala en algunas zonas, sin que esto signifique que hay contingencia.

¿En dónde hay mala calidad de aire?

Al corte de las 9:00 de la mañana, el Índice Aire y Salud reportó mala calidad del aire en Tultitlán, Estado de México, por lo que se recomendó a grupos sensibles evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre, mientras que al resto de la población se le recomendó reducir actividades físicas vigorosas al aire libre.

En las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza de la CDMX, así como en los municipios de Atizapán, Coacalco, Naucalpan y Tlalnepantla, la calidad del aire es aceptable, por lo que se recomienda a las personas sensibles considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.

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En el resto de la CDMX y zona conurbada, la calidad del aire es buena, por lo que se pueden realizar actividades al aire libre sin riesgo a la salud.

¿Cómo opera el "Hoy no circula" en CDMX este lunes?

Tras la suspensión de la contingencia ambiental, el programa "Hoy No Circula" opera de forma regular este lunes 27 de abril en la Ciudad de México.

Por lo anterior, este lunes el programa aplica para los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 y hologramas 1 y 2. Recuerda que los hologramas 𝟎𝟎 𝐲 𝟎, así como los vehículos híbridos y eléctricos, quedan exentos de las limitaciones del Hoy No Circula.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 27 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/5V9poJBebQ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2026

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mahc/LL