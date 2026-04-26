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En lo que va de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis () ha activado al menos ambientales en el Valle de México, debido a altas concentraciones de ozono.

De acuerdo con datos oficiales, estas medidas han implicado restricciones como el ante condiciones atmosféricas adversas.

¿Cuántas contingencias van en el Valle de México?

Las contingencias se han registrado en las siguientes fechas del 2026:

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  1. 25 de abril
  2. 10 de marzo / Se activó a las 16:00 horas y se desactivó a las 19:00 horas del 11 de marzo
  3. 15 de febrero / Se activó a las 17:00 horas y se desactivó el 17 de febrero a las 18:00 horas.
  4. 12 de febrero /Se activó a las 16:00 horas y se suspendió la noche del 14 de febrero
  5. 8 de enero / Se activó a las 16:00 horas y se desactivó la tarde del 9 de enero
  6. 1 de enero / Se activó y desactivó ese mismo día

Las autoridades han señalado que las condiciones atmosféricas adversas han favorecido la acumulación de contaminantes, lo que incrementa los riesgos a la salud de la población.

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mahc/rmlgv

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