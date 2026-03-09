Policías capitalinos detuvieron en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo a dos hombres presuntamente involucrados en causar daños a vehículos por lanzar piedras desde puentes peatonales, luego de que hubiera denuncias ciudadanas al respecto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que monitoristas del C2 Poniente alertaron a los oficiales en campo que un sujeto fue captado cuando lanzó un objeto desde un puente en el Circuito Interior en dirección al sur, por lo que rápidamente se acercaron al sitio y, al llegar al cruce con la avenida Paseo de la Reforma, hicieron contacto con una mujer que conducía un vehículo color blanco.

La ciudadana refirió que observó caer un objeto y frenó; sin embargo, la piedra golpeó la parte delantera del automóvil, lo que provocó daños a la altura de los faros de niebla, por lo que esperaba al representante de su agencia de seguros.

Los operadores del C2 dieron seguimiento a lo ocurrido y detuvieron al probable responsable, de 29 años de edad y quien dijo ser hondureño.

En el segundo caso, los operadores del C2 Centro informaron que daban seguimiento a una persona que actuaba de manera inusual sobre la avenida Circuito Interior, a la altura de Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc; se acercaba y alejaba de los vehículos que pasan a alta velocidad, hasta que en un movimiento lanzó un objeto.

Los uniformados se aproximaron al sitio y, tras un recorrido en la zona, derivado de un despliegue de búsqueda y localización, en el cruce de las avenidas Río de la Plata y Río Lerma, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido el probable responsable que coincidía con las características físicas y de vestimenta captadas en las imágenes.

Estas dos personas fueron informadas de sus derechos de ley y puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones pertinentes.

La semana pasada, el diputado local de Morena Miguel Ángel Macedo propuso hasta 36 horas de arresto para la persona que lance piedras a los automovilistas.