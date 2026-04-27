Chimalhuacán, Méx.- Un conductor de una pipa de agua de 21 años recibió disparos de arma de fuego tras un incidente vial en la calle Guerrero, en la cabecera municipal de Chimalhuacán.

El ataque ocurrió la mañana del sábado pasado y quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa que una pipa circula por esa calle del centro de municipio cuando se encuentra de frente con una camioneta particular.

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El operador del vehículo cisterna descendió para reclamarle al chofer que no se movía para que pudiera pasar, pero el conductor le disparó en tres ocasiones.

🚨 Un #conductor de pipa fue #baleado tras un incidente vial en el centro de #Chimalhuacán



📹 El ataque quedó grabado en video que ya circula en redes

🚔 El agresor huyó; autoridades desplegaron operativo de búsqueda



🖋️ Emilio Fernández

➡️ https://t.co/p8HQvC79zq pic.twitter.com/cVdfA4txRz — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) April 26, 2026

El gobierno local informó que elementos de la Región 3 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal atendieron el reporte.

Al llegar al lugar a las 09:25 horas, los oficiales coordinaron el apoyo de unidades de emergencia UF-03 y Alfa 06.

Los paramédicos aplicaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron al Hospital General de 90 Camas para recibir atención médica especializada.

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De acuerdo con la información oficial, el agresor viajaba a bordo de una camioneta gris. Tras el hecho, huyó del sitio.

La corporación municipal activó un despliegue operativo de búsqueda y localización en sectores estratégicos de la zona. El sistema de vigilancia apoya las labores para identificar al presunto responsable y el vehículo involucrado.

Las autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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