Más Información

FGR halla ganancias millonarias a Fernando Farías

FGR halla ganancias millonarias a Fernando Farías

Localizan sin vida al cuarto minero atrapado en mina Santa Fe en Sinaloa; finalizan labores tras rescate de último trabajador

Localizan sin vida al cuarto minero atrapado en mina Santa Fe en Sinaloa; finalizan labores tras rescate de último trabajador

Morena da “domingo” a sus diputados; gasta 2.5 mdp sin comprobar

Morena da “domingo” a sus diputados; gasta 2.5 mdp sin comprobar

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Repuntan reservas de gas; México tiene potencial, pero falta inversión, advierten expertos

Repuntan reservas de gas; México tiene potencial, pero falta inversión, advierten expertos

Arranca tren de Buenavista al AIFA

Arranca tren de Buenavista al AIFA

Ecatepec, Méx.- Vecinos de la colonia Rústica Xalostoc se manifiestan la mañana de este lunes sobre la autopista México-Pachuca, en dirección a la Ciudad de México, para denunciar la contaminación que, aseguran, genera una fábrica de la zona.

Los inconformes se colocaron en uno de los carriles laterales, lo que reduce la circulación vehicular y provoca afectaciones a la altura de El Vigilante.

Lee también

Los manifestantes exigen a la alcaldesa de Ecatepec el cierre del establecimiento, al señalar que las emisiones no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan su salud.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de tránsito para agilizar la circulación y resguardar la zona, a fin de evitar incidentes entre automovilistas y manifestantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]