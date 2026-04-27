Toluca, Méx.— El gobierno municipal de Toluca alista un Protocolo de Protección a los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el cual se busca dar seguimiento a los hechos de violencia en contra de dicho sector poblacional y a todas sus problemáticas, como abandono, maltrato y pobreza.

“Será un protocolo de seguimiento ante hechos de violencia en todas sus formas en contra de menores de edad, buscamos evidentemente una sociedad libre de violencia”, dijo el presidente municipal Ricardo Moreno.

Este protocolo, indicó, buscará beneficiar a 280 mil niñas, niños y adolescentes menores de 16 años que viven en el municipio.

“Este protocolo se estará emitiendo en las próximas semanas”, reiteró el edil.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, un evento recreativo y familiar denominado MUNDO DIF, que incluyó actividades lúdicas, espectáculos, concursos, dinámicas interactivas y entrega de juguetes, con el objetivo de brindar un espacio de sana convivencia.

Dicho evento, que inició desde las 10:00 horas de este domingo, destacó por promover la convivencia familiar, el acceso equitativo a actividades recreativas y el fortalecimiento de valores como la inclusión, la solidaridad y el respeto, afirmaron los organizadores.

Las autoridades refirieron que el evento superó las expectativas, pues esperaban una asistencia cercana a las 8 mil personas, pero durante todo el día se llegó a la cifra de 20 mil asistentes.

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