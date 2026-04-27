Una persona fue localizada sin vida al interior de un departamento en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que vecinos de la zona reportaron un fuerte olor a descomposición que salía del inmueble.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de avenida Peñón y Oriente 160, donde paramédicos y elementos de seguridad acudieron tras el llamado de los residentes. Al ingresar al lugar, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición.

Tras la confirmación del deceso, la zona fue resguardada por policías capitalinos mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes e inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de la víctima ni si se encontraron indicios de violencia en el lugar. Será la necropsia de ley la que determine las circunstancias exactas del fallecimiento.

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