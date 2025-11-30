Más Información

En un, dos hombres que viajaban en una motocicleta roja acabaron con la vida de un joven de 20 años, en calles de la colonia San Juan Tepeximilpa, en la alcaldía Tlalpan.

Pasadas las 10 de la noche del viernes, familiares de la víctima solicitaron el apoyo de una unidad médica tras ver a José gravemente luego de que fue sorprendido por sus atacantes.

La víctima se encontraba en la esquina que forman la avenida Las Torres y calle Agua Marina cuando la unidad motorizada hizo un alto total para abordarlo, según se registró en una cámara de seguridad instalada en la zona.

Ahí se observa cómo sin mediar palabra uno de los motociclistas saca su arma y dispara en contra de José.

Posteriormente, ambos salen a toda velocidad para no ser capturados. De inmediato salen los familiares de José y al verlo lesionado, no esperan a la ambulancia y se lo llevan al Hospital General Doctor Manuel Gea González.

Debido a que una de las balas impactó en el , los médicos no pudieron hacer nada por salvarlo y José falleció.

Las investigaciones de este caso señalan que los pistoleros, quienes portaban pasamontañas negros, abandonaron su unidad en la colonia Mesa Los Hornos.

Casi al mismo tiempo, un taxista de 22 años fue baleado en un intento de asalto ocurrido en calles de la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan. Las heridas no fueron mortales y se recupera en el hospital Ajusco Medio.

