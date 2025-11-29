Culiacán, Sin. En el inicio de fin de semana en distintos municipios del estado, seis personas del sexo masculino fueron privados de la vida en forma violenta y uno más fue internado en hospital por heridas de bala, una de las victimas fue asesinado de varios disparos, junto con su mascota que lo acompañaba.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que en la colonia Luis Donaldo Colosio, cerca del cementerio de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, el joven Jesús Ángel “N” de 24 años de edad, quien caminaba al lado de su pequeño perrito fueron asesinados de varios disparos.

Sus atacantes, luego de privarlo de la vida , dispararon contra su mascota y luego huyeron con rumbo desconocido sin ser detenidos por los elementos de la Policía Municipal de Culiacán que llegaron al sitio.

En un segundo hecho que tuvo lugar en la colonia Guadalupe Victoria en la capital del estado, Marco Miguel “N”, de 20 años de edad, quien circulaba en su motocicleta por la calle Francisco Verdugo, fue atacado a balazos por desconocidos, los cuales luego de verlo caer de su motocicleta emprendieron la huida.

Juan Francisco “N”, de 28 años de edad, vecino del fraccionamiento San Fermín, en la capital del estado, fue asesinado de varios disparos, cuando se encontraba fuera de su domicilio bebiendo una cerveza

Las autoridades del municipio de Choix, fueron notificados que en la comunidad de la Cieneguita de Núñez, personas desconocidas dispararon contra dos personas que se encontraban fuera de una casa, al acudir, solo encontraron el cuerpo de Fabian “N” de 22 años de edad, el cual presentaba dos impactos en el cuerpo.

Pero, poco después, la segunda víctima del atentado, de nombre, Lorenzo “N”, de 57 años de edad, fue encontrado muerto por disparos, cerca del arroyo, donde se presume este corrió herido en busca de refugio.

En el interior de una vivienda en la sindicatura de la Reforma, en el municipio de Angostura, fue encontrado el cuerpo de Guadalupe Abel “N” de 57 años de edad, el cual a simple vista tenía fuertes golpes, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado dispusieron que fuera trasladado al Servicio Médico Forense.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas sobre el ingreso a un hospital de una personas del sexo masculino con heridas de bala, uno de ellos vecino de la colonia Grecia y el otro, cuya identidad no se dio a conocer

