Culiacán, Sin a 27 Nov.- Brigadas de rescate y ciudadanos voluntarios se unieron para intensificar la búsqueda de un menor de nueve años de edad, el cual desapareció desde la tarde del miércoles pasado en el canal de la comunidad El Alto del Coyote, en Culiacán, sin que se encuentren rastros de su posible paradero.

Jesús Bill Mendoza, coordinador de Protección Civil de Culiacán dio a conocer que un equipo de buzos y personal en tres lanchas y cuatro cuatrimotos, rastrean tanto las aguas del canal, como en las inmediaciones de este a fin de poder localizar al menor, cuya familia reportó su desaparición.

Intensifican búsqueda de niño de 9 años en canal de El Alto del Coyote, Culiacán; brigadas recorren 8 km. Foto: Especial

En esta acciones, familiares y ciudadanos voluntarios, en forma coordinada contribuyen con su búsqueda en zonas cercas a este canal, en una extensión de ocho kilómetros, con la instrucción de no suspender en ningún momento su localización

Comentó que el equipo de buzos y las brigadas de rescate que operan las lanchas llevan un rastreo hasta el dique del Limón de los Ramos que constituye una extensión de ocho kilómetros, sin encontrar indicios del menor.

En esta búsqueda coordinada, trabajan elementos de bomberos, de Protección Civil, brigadas de rescate y ciudadanos voluntarios, con la esperanza de poder encontrar al niño de nueve años, cuya identidad se mantiene en reserva.

