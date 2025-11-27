Mérida, Yucatán.- Presidentes de cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán se mantienen firme en su rechazo al incremento al Impuesto sobre Nómina, ya que aseguran, frenará la creación de nuevos puestos de trabajo y arriesga las inversiones en Yucatán.

Claudia González Góngora, presidenta del CCE en la entidad, rechazó este aumento, insistiendo en que afectaría la competitividad de las empresas y afectaría la economía de las familias.

“El alza en la tasa de este impuesto reduce la capacidad de generar nuevos empleos, además de que afecta la estabilidad laboral y limita proyectos que las empresas tienen para el próximo año”, recalcó.

Hay que señalar que el Gobierno del Estado, a través de un comunicado, puntualizó que sólo el 4%, de las 20 mil empresas en Yucatán, cubrirán de forma completa el ajuste al 3.7% del Impuesto Sobre la Nómina en 2026.

Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial se opuso a la medida que se incluye en el Paquete Fiscal entregado al Congreso del Estado.

“No estamos dispuestos a pagar este ajuste; pedimos al Gobierno del Estado reconsiderar e instalar una mesa de diálogo con el Ejecutivo estatal para evaluar alternativas y que los diputados locales no aprueben la modificación del 3 al 3.7%”, solicitó González Góngora.

Asimismo, negó que haya una ruptura con el Gobierno del Estado, pero dejó claro que buscarán un diálogo para que no se aumente el Impuesto sobre Nómina, que se incluyó en el Paquete Económico 2026, pues impacta a la productividad de Yucatán.

Agregó que el CCE no está contra los programas del Gobierno, ni contra el rescate del Va y Ven, ”pero en caso de aprobarse el ajuste al impuesto sobre la nómina podrían dejar de contratar personal y también se afectaría a su plantilla laboral vigente”.

La líder empresarial afirmó que las autoridades estatales no tomaron en cuenta a los empresarios en la aprobación del Paquete Fiscal y exhortó a los legisladores no politizar el tema.

