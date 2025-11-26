Más Información

Tekax, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (), en el puesto de inspección de Santa Rosa, en , al sur del estado, aseguraron 29 paquetes de cannabis durante una revisión preventiva a un vehículo que ingresaba al estado.

El reporte de la corporación indica que personal operativo detectó que el conductor Jorge Alejandro G. V., de 41 años, originario de , trasladaba en la cajuela una caja de cartón que contenía los paquetes envueltos en plástico de manera individual.

Precisó que la unidad provenía de Quintana Roo, con destino al municipio de Tekax, al sur de Yucatán.

Durante la inspección se constató que el chofer viajaba acompañado de una menor de 4 años, quien recibió atención inmediata conforme a los protocolos.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, junto con el material asegurado, con el fin de continuar con las diligencias correspondientes.

