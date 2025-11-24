Mérida,Yucatán.-La Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que mantiene puntual seguimiento al caso del joven Joel, originario de Tekax, quien perdiera la vida en Tulum, Quintana Roo.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su desaparición, la Fiscalía General de Yucatán activó de manera inmediata la Alerta Amber para coadyuvar en su localización y se estableció comunicación y coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, instancia que lleva a cabo la carpeta de investigación del caso.

Como parte de las acciones interinstitucionales, las autoridades del vecino estado hicieron entrega del cuerpo del joven a su familia, quienes le brindaron sepultura en su natal Tekax.

Asimismo, la Fiscalía de Quintana Roo ha informado la detención de dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos y se continúan las diligencias para el total esclarecimiento del caso.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán reiteró su compromiso de colaborar en todo lo necesario para que los hechos sean plenamente esclarecidos y se garantice el acceso a la justicia para la víctima y sus familias.

Finalmente, se reveló que no existen denuncias de más personas desaparecidas en circunstancias similares en territorio quintanarroense, ante versiones que circulan sobre la supuesta desaparición de cinco personas tras ser invitadas a trabajar en aquel Estado.

