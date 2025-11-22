Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Mérida, Yucatán.-El adolescente, Joel Lizandro López Collí, de apenas 15 años, reportado como desaparecido un mes atrás, fue encontrado sin vida en Tulum, Quintana Roo, revelaron sus familiares oriundos del municipio yucateco de Tekax.

Se desconocen los detalles de su deceso, solamente que autoridades del vecino estado encontraron su cuerpo.

Desde el 16 de octubre, lo buscaban. Ese día, él salió con otros adolescentes rumbo al destino turístico tras recibir una oferta de empleo como peón de albañil. Un hombre foráneo contactó a los jóvenes y les propuso trabajo en ese destino.

Los adolescentes perdieron comunicación con sus familias desde esa fecha. Unos días después, los parientes de uno de ellos acudieron ante las autoridades y presentaron una denuncia.

La Fiscalía emitió la Alerta Amber para la búsqueda de Joel y de los otros jóvenes.

Ayer, autoridades notificaron a la familia sobre el hallazgo del cuerpo de Joel en Tulum.

La familia viajó para recibir información directa sobre el caso y coordinar el traslado del menor a Tekax.

Las autoridades siguen la investigación. No hay datos sobre el paradero de los jóvenes que viajaron con él.

La familia de Joel espera la llegada del cuerpo en la colonia San Ignacio, cerca del campo deportivo donde vivía el menor, en el municipio de Tekax, ubicado al sur del Estado.

dmrr/cr