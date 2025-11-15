Mérida,Yucatán.- El Gobierno de Yucatán descartó retomar el cobro de la tenencia vehicular, contribución estatal que no opera desde el año 2016.

Autoridades estatales confirmaron que se mantiene firme la eliminación de ese impuesto y negaron que exista la intención de restablecerlo.

La tenencia vehicular nació en 1962, cuando el gobierno federal, encabezado por el presidente Adolfo López Mateos, decidió gravar la posesión de vehículos para financiar la organización de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México.

Inicialmente, se pensó como un impuesto temporal, pero después de los Juegos Olímpicos, se convirtió en permanente según la Ley de Ingresos.

Ante versiones propagadas sobre su retorno, el Gobierno del Estado precisó que no se contempla esa posibilidad en 2026.

En tanto, la autoridad estatal indicó que el Programa de Reemplacamiento 2025 continúa con trámites en todo el territorio.

A la fecha, acumula más de 300 mil movimientos.

Yucatán descarta “revivir” la tenencia vehicular. Foto: Especial

La recaudación superó los 350 millones de pesos y cubre el 60% de la meta anual.

El Gobierno de Yucatán destacó que la población realiza el 79% de los trámites por internet. El resto de los usuarios acude a módulos ubicados en Mérida, Valladolid, Izamal, Tekax, Tizimín y Progreso.

El proceso de reemplacamiento se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. La administración estatal busca facilitar el cumplimiento de obligaciones mediante mecanismos que reduzcan cargas económicas y agilicen trámites.

