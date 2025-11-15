Más Información

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

Sedena detecta en el norte corredor de cristal y fentanilo

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

EN VIVO Marcha de la Generación Z; minuto a minuto de la movilización de este 15 de noviembre

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Marcha Generación Z ¿Cuál es la ruta y alternativas viales a la movilización de este sábado 15 de noviembre?

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Pemex abre este año hoyo presupuestal de 6 mil mdp

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Asaid Castro, el hombre que mostró en una foto el enojo en Uruapan

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Hay que ser más rebeldes, nos quitan los sueños: Generación Z

Tres hombres fueron detenidos en la carretera Dzidzantún–Dzilam González, luego de entorpecer la labor de policías estatales y transportar en un vehículo varias en , mismas que fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad ambiental.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) marcaron el alto a una camioneta tipo SUV en el kilómetro 5 de dicha vía.

Durante la intervención, tres personas del sexo masculino habrían interferido y entorpecido el trabajo policial, por lo que fueron detenidas. Se trata de S. R. M. M., de 77 años y vecino de Mérida; R. A. L. A., de 65 años, y J. J. X. P., de 58 años, ambos originarios del municipio de Conkal.

Lee también

El vehículo fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente para las diligencias de ley.

En su interior, los agentes localizaron seis jaulas de madera con un total de siete dominicos y cuatro cardenales, aves consideradas en riesgo y protegidas por la normativa ambiental, las cuales no contaban con documentación ni registros que acreditaran su legal posesión.

Las aves quedaron bajo resguardo y fueron puestas a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la ciudad de Mérida, para su valoración y el trámite correspondiente. En tanto, los tres detenidos y el vehículo asegurado fueron turnados a las instancias competentes para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

Lee también

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]