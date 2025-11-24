Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un megabloqueo en los principales accesos del país.

Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

Estas son las principales vialidades afectadas en cada estado:

HIDALGO

Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA)

Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla)

Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo)

Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo: circulación reducida a un solo carril)

Autopista Arco Norte (Cierre total)

Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)

SINALOA

Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos, en Guasave y en de la Pizal, en Navolato)

Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)

TAMAULIPAS

Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de RíoBravo.

Carretera Tampico–Mante, como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante.

Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando.

Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.

OAXACA

Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el sub tramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.

VERACRUZ

Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.

GUANAJUATO

Carreteras federales 57, 90 y 45

Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo

La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco

Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.

CHIHUAHUA

Puente Internacional Zaragoza

Aduana de Ciudad Juárez