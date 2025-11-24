Más Información

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un en los principales accesos del país.

Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

Estas son las principales vialidades afectadas en cada estado:

HIDALGO

  • Autopista México–Pachuca (Bloqueo a la altura de Zapotlán y cierre parcial en inmediaciones del AIFA)
  • Autopista México–Laredo (Cierre total a la altura de Lagunilla)
  • Autopista México–Tuxpan (Afectación en el entronque Pachuca–Tulancingo)
  • Caseta El Tejocotal (A la altura de San Alejo: circulación reducida a un solo carril)
  • Autopista Arco Norte (Cierre total)
  • Pachuca–Ciudad Sahagún (Cierre parcial en dirección a Pachuca)

SINALOA

  • Carretera federal México- Nogales (bloqueos en casetas de Cuatro Caminos, en Guasave y en de la Pizal, en Navolato)
  • Maxipista Culiacán-Mazatlán (bloqueo en caseta de Costa Rica en Culiacán)

TAMAULIPAS

  • Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso en el municipio de RíoBravo.
  • Carretera Tampico–Mante, como referencia antes de llegar al cuartel de El Mante.
  • Carretera Victoria-Matamoros a la altura de San Fernando.
  • Carretera Tampico-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Altamira.

OAXACA

  • Carretera Panamericana, kilómetro 214 en el sub tramo Magdalena Tequisistlán -Tehuantepec.

VERACRUZ

  • Autopista Puebla–Veracruz, tramos Córdoba-Puebla y Cd. Mendoza-Córdoba.

GUANAJUATO

  • Carreteras federales 57, 90 y 45
  • Entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo
  • La 90 en el tramo Pénjamo-Santa Ana Pacueco
  • Carretera federal 45 Irapuato-Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.

CHIHUAHUA

  • Puente Internacional Zaragoza
  • Aduana de Ciudad Juárez

