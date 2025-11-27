Más Información

Culiacán, Sin. A 27 de Nov.- Los tres centros penitenciarios más importantes del estado se van a rehabilitar, acondicionar con nuevas tecnologías, mayor número de custodios, con salarios más atractivos y en el caso especifico del , será sometido a una “cirugía mayor”, anunció el gobernador del estado, .

Señaló que es necesario fortalecer los centros penitenciarios de Culiacán, el de Goros Dos, en Ahome y el “Castillo” en , a los que se les va a mejorar su infraestructura, se les dotará de nuevas tecnologías, se contratará un mayor número de custodios y se les va a mejorar sus salarios.

Admitió que se requiere de una cantidad importante de recursos, por lo que va a plantear a la federación, cual es su capacidad financiera para mejorar las condiciones de estos centros y analizar la situación de los internos del fuero federal que se tienen.

Rocha Moya admitió que los reclusorios presentan deficiencias y problemas de seguridad, sobre todo el de Culiacán, donde continuamente se realizan inspecciones y se encuentran objetos prohibidos, entre ellos celulares, equipos de internet y en algunas ocasiones armas de fuego, por lo que se requiere una restructuración a fondo.

Adelantó que analiza el monto de recursos públicos que su administración les va a inyectar en el 2026, sobre todo al centro penitenciario de Culiacán, el cual cuenta con la mayor población de internos.

dmrr/cr

