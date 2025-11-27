Culiacán, Sin a 27 Nov.- Los productores del campo abrieron la circulación a toda clase de vehículos, en las carreteras, donde tienen presencia en tres casetas de peaje, ante la notificación de sus lides de que se llegó a un acuerdo con las autoridades federales para dar seguridad en las carreteras del país y construir precios justos a las cosechas de granos.

En la caseta de peaje de Costa Rica, de la Maxipista Culiacán-Mazatlán, los hombres del campo abrieron solo dos carriles, uno en cada sentido, para permitir el cruce sin el pago del peaje de toda clase de vehículos, incluyendo tráiler y de carga.

Los campesinos y pequeños propietarios que desde hace cuatro días se mantienen en la caseta de la carretera México-Nogales, de Cuatro Caminos, en Guasave, fueron notificados vía telefónica por Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa que habían llegado acuerdo con las autoridades federales en la ciudad de México.

La instrucción fue continuar con su presencia en la carretera en tanto no se firme las minutas de los acuerdo, permitiendo la libre circulación de todas las unidades particulares, de carga y del transporte foráneo.

En el mismo sentido, se les notificó a los productores del grano que se encuentran en la carretera estatal Benito Juárez, a la altura de la caseta del Pisal, en el municipio de Navolato, de mantener abierta la circulación, sin abandonar el lugar.

La postura de los hombres del campo, es que no van abandonar los puntos, donde mantuvieron bloqueos, en tanto sus lideres que se encuentran en la ciudad de México, no les notificar que ya fueron firmadas las minutas y les expliquen los alcances de los acuerdos a los que se llegaron

