Nogales.- Después de tres días consecutivos de bloqueos que paralizaron el corredor fiscal y detonaron largas filas en los cruces fronterizos, los agricultores que mantienen una protesta en Nogales suspendieron sus acciones este jueves con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Sin embargo, los transportes de carga no pueden cruzar al vecino país porque es día inhábil para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

El movimiento, encabezado por productores sinaloenses del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, había iniciado en la garita Mariposa y posteriormente se trasladó al Recinto Fiscal, afectando también la operación de la Aduana México lo que provocó una congestión vehicular en la garita Dennis DeConcini y un caos vial en el centro de esta ciudad fronteriza.

Emma Espinoza Armenta, delegada del Frente, confirmó que la manifestación se reanudará este viernes en el mismo punto, por lo que durante el jueves se prevé libre acceso y sin afectaciones en las garitas de Nogales para automovilistas.

“Habrá una pausa por ser día festivo -en Estados Unidos-, pero continuaremos con nuestra lucha”, señaló.

El miércoles, la tensión aumentó luego de que el cierre total del corredor fiscal generara presión entre productores y operadores de transporte que quedaron atrapados en filas kilométricas.

Por cuarto día consecutivo, continúa bloqueada la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali, por el lado de Baja California.

Desde el lunes 24 de noviembre, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano mantiene movilizaciones en distintos estados del país para exigir soluciones inmediatas a la crisis agrícola.

Sus demandas centrales incluyen precios justos para los granos, particularmente un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, la restitución de un sistema de financiamiento accesible para productores, mayor seguridad en zonas rurales y carreteras, así como la protección del campo frente a importaciones subsidiadas mediante la exclusión de granos básicos del T-MEC.

También rechazan cambios propuestos a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que ponen en riesgo el acceso al recurso para uso agrícola.

Los líderes del movimiento acusan al gobierno federal de abandonar al campo y advierten que las movilizaciones continuarán hasta que exista una respuesta clara y compromisos firmes para garantizar la viabilidad económica y social de millones de productores rurales en el país.

afcl/rmlgv