Thanksgiving Day 2025: las mejores frases e imágenes para agradecer en WhatsApp, según la IA

Este 27 de noviembre, como es costumbre el cuarto jueves del mes, se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving de origen americano y canadiense. Esta es una festividad familiar en la que se reúnen para agradecer las bendiciones recibidas en el año que han compartido con sus seres más cercanos.

National Geographic menciona que su origen se remonta al año 1621, en Plymouth (Massachusetts) y los nativos americanos, con el propósito de celebrar la primera cosecha en otoño, tras un duro invierno.

Así, durante la celebración compartieron pavo, calabaza y frutos secos. Es allí donde el plato tradicional para esta fecha es el pavo.

En esta ocasión compartiremos contigo las mejores imágenes y frases que puedes enviar a través de WhatsApp para agradecer y felicitar a algunos de tus amigos, familiares o pareja.

Las mejores frases e imágenes para agradecer en WhatsApp, según la IA

De acuerdo con el programa de inteligencia artificial IA Gemini, estas son algunas de las frases e imágenes que recomienda para que mandes en esta fecha tan significativa.

Foto: IA Gemini

"¡Feliz Acción de Gracias! Que tu corazón esté lleno de gratitud."

esté lleno de gratitud." "Que la paz y la gratitud llenen tu mesa y tu hogar"

y tu hogar" " Apreciando cada momento de la vida. ¡Feliz Thanksgiving!"

cada momento de la vida. ¡Feliz Thanksgiving!" "Por los momentos preciosos, y por ti, ¡gracias!"

Foto: IA Gemini

"Mi corazón hoy late lleno de gratitud por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia/amigos!"

por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia/amigos!" "Aunque estemos lejos, te siento cerca. Valoro cada recuerdo compartido. ¡Feliz Thanksgiving!"

cada recuerdo compartido. ¡Feliz Thanksgiving!" "Doy gracias por el presente que vivo, por el pasado que me formó y por el futuro que compartiremos. Gracias por tu apoyo constante."

constante." "Amigos, sois la familia que elegí. Gracias por cada risa, cada consejo y cada abrazo."

Foto: IA Gemini

"Vivir con gratitud es la clave para la felicidad verdadera. Que hoy lo celebremos con conciencia."

con conciencia." "Que la gratitud sea la chispa que ilumine tu hogar y te guíe hacia días más llenos de paz y propósito."

que ilumine tu hogar y te guíe hacia días más llenos de paz y propósito." "Hoy me detengo a valorar lo esencial: la salud, la familia y la fortuna de compartir la vida con personas maravillosas."

lo esencial: la salud, la familia y la fortuna de compartir la vida con personas maravillosas." "Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo sin entregarlo. Hoy, ¡te entrego mi gratitud!"

Foto: IA Gemini

