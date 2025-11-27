La Granja VIP: los mejores memes que dejó la séptima asamblea de nominados

La noche del pasado miércoles 26 de noviembre, tanto los participantes como el público, fueron testigos de una de las asambleas más intensas en La Granja VIP hasta ahora.

Entre reclamos, tensiones, alianzas debilitadas y enfrentamientos cara a cara, los granjeros llevaron acabo la votación para definir a los jugadores que se unen a Fabiola Campomanes, nominada por el "Legado" de Kike Mayagoita; y a Kim Shantal, quien quedó nominada tras perder el duelo.

La votación arrojó a Lis Vega y Alberto del Río "El Patrón" como las nuevas adiciones a la placa de nominados de esta semana. Sin embargo, los granjeros que corren el riesgo de ser eliminados tendrán la oportunidad de ganar la salvación este jueves.

Lee también Stranger Things 5: ¿cuántos capítulos tiene? Conoce los nombres de cada episodio

Alberto del Río es uno de los nominados de la semana en "La Granja VIP". Foto: @PrideOfMexico (X)

Los mejores memes que dejó la séptima noche de Asamblea de nominación en La Granja VIP

Como se ha hecho costumbre a lo largo de las semanas, la noche de Asamblea dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales usuarios e internautas expresaron sus opiniones del minuto a minuto en La Granja VIP.

Estrategia para los siguientes granjeros en participar en #LaGranjaVIP es ser grosero, sucio, tramposo para que todos los demás te detesten y te nominen y hacerte la víctima pra que el público se compadezca de ti y te salve. pic.twitter.com/aehtt5nRZp — Eduardo Carmona (@Eduardo_CHK) November 26, 2025

Algunos usuarios destacaron las nuevas e inesperadas alianzas que se están formando en el reality show de TV Azteca.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros señalaron el "drama" que hizo Fabiola Campomanes tras resultar nominada y comentan que cuando la estrategia fue en contra de otros jugadores, no se quejaron como ella.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Lee también Brozo y Loret visitan el Zócalo entre petardos y "vallas del bienestar"; critican falta de respuesta en asesinato de Carlos Manzo

Otros internautas destacaron que los granjeros son demasiado incongruentes en sus acciones y estrategias, por lo que prefieren a otros participantes.

Fabiola anda atacadisima, pero cuando hicieron el plan en contra de Eleazar, ahí si andaba hasta bailando arriba de la

Mesa JAJAJA , porque todos son incongruentes en esa granja, no puedo con eso, por eso solo apoyo a Adame y Eleazar. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/l7vkN2OWq2 — Mar 🦋 (@ayerim_bp) November 27, 2025

Como en casi todos los eventos importantes del reality, algunos usuarios hicieron burla a Eleazar Gómez.

Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros comentaron que aunque quisieran darle otra oportunidad, el actor "no se comporta como si la mereciera".

Memes de La Granja VIP. Foto: X

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu