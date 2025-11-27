Más Información

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la séptima asamblea de nominados

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la séptima asamblea de nominados

La noche del pasado miércoles 26 de noviembre, tanto los participantes como el público, fueron testigos de una de las asambleas más intensas en hasta ahora.

Entre reclamos, tensiones, alianzas debilitadas y enfrentamientos cara a cara, los granjeros llevaron acabo la votación para definir a los jugadores que se unen a Fabiola Campomanes, nominada por el "Legado" de Kike Mayagoita; y a Kim Shantal, quien quedó nominada tras perder el duelo.

La votación arrojó a Lis Vega y Alberto del Río "El Patrón" como las nuevas adiciones a la placa de nominados de esta semana. Sin embargo, los granjeros que corren el riesgo de ser eliminados tendrán la oportunidad de ganar la salvación este jueves.

Alberto del Río es uno de los nominados de la semana en "La Granja VIP". Foto: @PrideOfMexico (X)
Alberto del Río es uno de los nominados de la semana en "La Granja VIP". Foto: @PrideOfMexico (X)

Los mejores memes que dejó la séptima noche de Asamblea de nominación en La Granja VIP

Como se ha hecho costumbre a lo largo de las semanas, la noche de Asamblea dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales usuarios e internautas expresaron sus opiniones del minuto a minuto en La Granja VIP.

Algunos usuarios destacaron las nuevas e inesperadas alianzas que se están formando en el reality show de TV Azteca.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros señalaron el "drama" que hizo Fabiola Campomanes tras resultar nominada y comentan que cuando la estrategia fue en contra de otros jugadores, no se quejaron como ella.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros internautas destacaron que los granjeros son demasiado incongruentes en sus acciones y estrategias, por lo que prefieren a otros participantes.

Como en casi todos los eventos importantes del reality, algunos usuarios hicieron burla a Eleazar Gómez.

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

Otros comentaron que aunque quisieran darle otra oportunidad, el actor "no se comporta como si la mereciera".

Memes de La Granja VIP. Foto: X
Memes de La Granja VIP. Foto: X

