Nueva York inició las celebraciones del Día de Acción de Gracias con el clásico desfile de Macy's en el centro de la ciudad.
Globos con las figuras de Buzz Lightyear, Spider Man, Pac-Man o de Minions decoraron los cielos de la "Gran Manzana", mientras que las carrozas con Labubu y Lego adornaron las calles.
El desfile comenzó en el Upper West Side de Manhattan y tenía como última parada la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34.
A continuación algunas imágenes de los impresionantes globos de colores, bandas musicales y carrozas que desfilaron por Nueva York este Día de Acción de Gracias.
Lee también Desfile de Acción de Gracias de Macy's llena con globos coloridos las calles de Nueva York
Durante el evento se presentarán bandas de música, bailarines y animadores, así como los artistas Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, entre otros.
Lee también Zelensky felicita a Trump y Melania por Acción de Gracias; confía en el avance de las negociaciones de paz
Se tiene previsto que durante el desfile se exhiban decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música.
Lee también Día de Gracias en EU, entre el terror y la falta de dinero
