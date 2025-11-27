Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Prohíben acceso de prensa al Senado tras presunta renuncia del fiscal Gertz; bloquean accesos al recinto

Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Mundial 2026: Gobierno federal afina esquema de seguridad, dice Gabriela Cuevas; México “jugará en equipo” con FIFA y estados sede

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

VIDEO: Así es “La Esquina del Diablo”, el terror de automovilistas y bikers en Álvaro Obregón

inició las celebraciones del con el clásico desfile de Macy's en el centro de la ciudad.

Globos con las figuras de Buzz Lightyear, Spider Man, Pac-Man o de Minions decoraron los cielos de la "Gran Manzana", mientras que las carrozas con Labubu y Lego adornaron las calles.

El desfile comenzó en el Upper West Side de y tenía como última parada la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34.

A continuación algunas imágenes de los impresionantes globos de colores, bandas musicales y carrozas que desfilaron por Nueva York este Día de Acción de Gracias.

El tradicional desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y terminará en la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34. Foto: APF
El tradicional desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y terminará en la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34. Foto: APF
El globo de Super Mario se une al 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's mientras avanza por Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP
El globo de Super Mario se une al 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's mientras avanza por Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP
El 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP
El 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

Durante el evento se presentarán bandas de música, bailarines y animadores, así como los artistas Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, entre otros.

La carroza de Acción de Gracias de Friends en POP CITY de POP MART, con personajes de Labubu, se ve durante el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el Upper West Side de Manhattan, afuera del Museo Americano de Historia Natural, en la víspera del desfile en la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
La carroza de Acción de Gracias de Friends en POP CITY de POP MART, con personajes de Labubu, se ve durante el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el Upper West Side de Manhattan, afuera del Museo Americano de Historia Natural, en la víspera del desfile en la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
El 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP
El 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP
La multitud observa el 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's mientras avanza por Manhattan. Foto: AFP
La multitud observa el 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's mientras avanza por Manhattan. Foto: AFP

Se tiene previsto que durante el desfile se exhiban decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música.

El desfile, que celebra su 99.° aniversario, incluye bandas de música, actuaciones musicales y de danza y globos con personajes icónicos. Foto: AFP
El desfile, que celebra su 99.° aniversario, incluye bandas de música, actuaciones musicales y de danza y globos con personajes icónicos. Foto: AFP
Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Foto: AFP
Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Foto: AFP
El 99.º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre la calle durante el Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York el 27 de noviembre de 2025. Foto: AFP
El 99.º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre la calle durante el Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York el 27 de noviembre de 2025. Foto: AFP
El globo de Buzz Lightyear de Toy Story descansa bajo una red protectora durante el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el Upper West Side de Manhattan, afuera del Museo Americano de Historia Natural, en vísperas del desfile en la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
El globo de Buzz Lightyear de Toy Story descansa bajo una red protectora durante el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el Upper West Side de Manhattan, afuera del Museo Americano de Historia Natural, en vísperas del desfile en la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
