Nueva York inició las celebraciones del Día de Acción de Gracias con el clásico desfile de Macy's en el centro de la ciudad.

Globos con las figuras de Buzz Lightyear, Spider Man, Pac-Man o de Minions decoraron los cielos de la "Gran Manzana", mientras que las carrozas con Labubu y Lego adornaron las calles.

El desfile comenzó en el Upper West Side de Manhattan y tenía como última parada la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34.

A continuación algunas imágenes de los impresionantes globos de colores, bandas musicales y carrozas que desfilaron por Nueva York este Día de Acción de Gracias.

El tradicional desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y terminará en la tienda principal de Macy's en Herald Square, en la calle 34. Foto: APF

El globo de Super Mario se une al 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's mientras avanza por Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

El 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

Durante el evento se presentarán bandas de música, bailarines y animadores, así como los artistas Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, entre otros.

La carroza de Acción de Gracias de Friends en POP CITY de POP MART, con personajes de Labubu, se ve durante el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el Upper West Side de Manhattan, afuera del Museo Americano de Historia Natural, en la víspera del desfile en la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP

El 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre Manhattan hacia la tienda insignia de Macy's el 27 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

La multitud observa el 99.° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's mientras avanza por Manhattan. Foto: AFP

Se tiene previsto que durante el desfile se exhiban decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música.

El desfile, que celebra su 99.° aniversario, incluye bandas de música, actuaciones musicales y de danza y globos con personajes icónicos. Foto: AFP

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Foto: AFP

El 99.º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's recorre la calle durante el Desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York el 27 de noviembre de 2025. Foto: AFP

El globo de Buzz Lightyear de Toy Story descansa bajo una red protectora durante el inflado de los globos del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en el Upper West Side de Manhattan, afuera del Museo Americano de Historia Natural, en vísperas del desfile en la ciudad de Nueva York, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP

