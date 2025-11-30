Un incendio por una posible fuga en un tanque de gas en una vivienda se registró en la colonia Desarrollo Urbano El Piru, alcaldía Álvaro Obregón, lo que dejó un hombre lesionado con quemaduras del 30% en su cuerpo.

El incidente fue atendido y sofocado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la demarcación, y por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Lee también ¡Héroes! Policías salvan a bebé que se asfixiaba con una hoja de árbol en Centro Histórico de la CDMX

En un comunicado, la SSC indicó que los hechos se registraron en Avenida México y calle Jalisco, donde se observó una cortina de humo que salía de un domicilio; una mujer solicitó el apoyo de los uniformados debido a que había escuchado una explosión.

Ante la emergencia, los elementos de la PBI derribaron la puerta con apoyo de un ciudadano y, entre el fuego, observaron a un hombre en el piso, por lo que de inmediato lo cargaron y sacaron del lugar, y solicitaron el apoyo de paramédicos para su atención.

La SSC indicó que elementos Protección Civil valoraron al joven de 33 años, quien presenta quemaduras en el 30% de su cuerpo y vía aérea expuesta, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl