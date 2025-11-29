Más Información

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

La tarde de este sábado se registró un en la Central de Abasto de la Ciudad de México () que consumió dos contenedores de tráiler sin que se reportaron heridos.

El fuego se desató en la zona de pernocta de la CEDA, confirmó el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central ().

Tras el reporte por el incendio, elementos del equipo de emergencia de FICEDA, del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil apoyaron para combatir las llamas.

Se queman dos contenedores en la Central de Abasto Foto: Especial.
La emergencia fue controlada tras algunos minutos, confirmaron autoridades de la Central de Abasto.

El área fue resguardada para las valoraciones correspondientes y la remoción de material que se quemó.

Personal de FICEDA colaborará con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

