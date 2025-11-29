La tarde de este sábado se registró un incendio en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) que consumió dos contenedores de tráiler sin que se reportaron heridos.

El fuego se desató en la zona de pernocta de la CEDA, confirmó el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central (FICEDA).

Tras el reporte por el incendio, elementos del equipo de emergencia de FICEDA, del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil apoyaron para combatir las llamas.

Se queman dos contenedores en la Central de Abasto Foto: Especial.

La emergencia fue controlada tras algunos minutos, confirmaron autoridades de la Central de Abasto.

El área fue resguardada para las valoraciones correspondientes y la remoción de material que se quemó.

Personal de FICEDA colaborará con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

