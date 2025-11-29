Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

La UNAM resulta incómoda para el poder

Este sábado, el presenta cambios en su servicio debido a un que iniciará en el Monumento a la Revolución para continuar por avenida Paseo de la Reforma hasta la Torre Mayor..

En redes sociales informó que, por evento navideno, el servicio se presta por laterales de las estaciones Amajac a La Diana.

También de 11:00 a 19:00 horas, las estaciones que no operan son:

Lee también

Línea 1: Hamburgo, Reforma y Buenavista II.

Línea 4: Vocacional y Plaza de la República.

Mientras que la línea 7 presenta afectaciones con el cierre temporal de las estaciones del tramo de El Ángel de la Independencia hacia Hidalgo.

Para consulta de actualización del Estado de Servicio en: metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]