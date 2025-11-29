Este sábado, el Metrobús presenta cambios en su servicio debido a un desfile navideño que iniciará en el Monumento a la Revolución para continuar por avenida Paseo de la Reforma hasta la Torre Mayor..

En redes sociales informó que, por evento navideno, el servicio se presta por laterales de las estaciones Amajac a La Diana.

También de 11:00 a 19:00 horas, las estaciones que no operan son:

Línea 1: Hamburgo, Reforma y Buenavista II.

Línea 4: Vocacional y Plaza de la República.

Mientras que la línea 7 presenta afectaciones con el cierre temporal de las estaciones del tramo de El Ángel de la Independencia hacia Hidalgo.

Para consulta de actualización del Estado de Servicio en: metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

