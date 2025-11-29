Más Información

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Combustible robado y factureros, en la mira de la FGR de Godoy

Volaris y Viva advierten de afectación en vuelos

Espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad", dice Trump

Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey

La UNAM resulta incómoda para el poder

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () desplegará mil 314 elementos para resguardar la seguridad durante el Bolo Fest 2025, que se realizará a las 15 horas de este sábado 29 de noviembre.

En el operativo se contará con el apoyo de 104 unidades, 36 motocicletas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de un helicóptero de agrupamiento Cóndores.

Las y los policías asignados a la vigilancia, seguridad y control de tránsito, también realizarán cortes a la circulación para evitar congestionamientos y garantizar la movilización peatonal.

La ruta dada a conocer por la SSC comenzará en el Monumento a la Revolución, continuará por Paseo de la Reforma, pasará por la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a Cuitláhuac, el Ángel de la Independencia y concluirá en la Torre Mayor.

Las alternativas viales al evento son: el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, la avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Arcos de Belén, informó la SSC.

Ruta del desfile navideño Bolo Fest 2025. Foto: especial
