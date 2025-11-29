Más Información

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

Raúl Rocha movía huachicol en 80 doblerremolques

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

Suspende México importaciones de carne de cerdo de España por brote de peste porcina africana

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

asignados a la vigilancia del Centro Histórico capitalino ayudaron a una madre y a su que se asfixiaba con una hoja de árbol.

La mujer de 33 años caminaba por la calle de Venustiano Carranza con su bebé en brazos cuando la pequeña tragó la hoja.

Policías aplican maniobra OVACE

Al ver que su hija no podía respirar, la madre se acercó y pidió ayuda a los oficiales en el lugar, quienes aplicaron la maniobra OVACE y lograron sacar la hoja que la niña tenía en la garganta.

Lee también

Posteriormente pidieron auxilio médico para verificar la salud de la menor, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y tras una revisión certificaron estable a la bebé.

La madre se retiró del lugar por sus medios y se dijo agradecida con los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó la corporación.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]