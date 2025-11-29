Policías de la Ciudad de México asignados a la vigilancia del Centro Histórico capitalino ayudaron a una madre y a su bebé que se asfixiaba con una hoja de árbol.

La mujer de 33 años caminaba por la calle de Venustiano Carranza con su bebé en brazos cuando la pequeña tragó la hoja.

Policías aplican maniobra OVACE

Al ver que su hija no podía respirar, la madre se acercó y pidió ayuda a los oficiales en el lugar, quienes aplicaron la maniobra OVACE y lograron sacar la hoja que la niña tenía en la garganta.

Posteriormente pidieron auxilio médico para verificar la salud de la menor, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y tras una revisión certificaron estable a la bebé.

La madre se retiró del lugar por sus medios y se dijo agradecida con los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó la corporación.

