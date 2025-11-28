Policías de la Ciudad de México resguardaron a una niña de seis años y detuvieron a su madre, por presuntamente maltratar y dejar encerrada a la menor, en un inmueble de la alcaldía Azcapotzalco.

Los oficiales recibieron el reporte de una menor en riesgo dentro de su casa en la colonia Pro Hogar.

Cuando los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) llegaron al domicilio en la calle 15, uno de los habitantes los atendió y refirió que en la parte del fondo del inmueble, se encontraba una niña encerrada, además de que en ocasiones anteriores había escuchado que era maltratada por su mamá.

El vecino permitió la entrada de los uniformados, quienes vieron a la niña pidiendo ayuda a través de una de las ventanas.

Policías detienen a madre que habría maltratado y dejado encerrada a su hija en Azcapotzalco. Foto: Especial.

Los policías rescataron a la menor y dieron cuenta que presentaba moretones en diversas partes del cuerpo, aseguró la SSC.

Momentos más tarde, la madre de la pequeña llegó al lugar y fue aprehendida, para luego ser presentada ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

La niña fue entregada a autoridades ministeriales para realizarle una valoración médica y buscar a otros familiares.

