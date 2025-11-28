Un perro descendió a la zona de vías de la Línea 2 del Metro, lo que derivó en el retraso del paso de los trenes debido a las maniobras de rescate.

“Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en la zona de vías de la Línea 2, por lo que la marcha es lenta” informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Para realizar las labores de rescate, se tuvieron que realizar cortes a la energía en vías, lo que ocasionó el retraso de los trenes. Tras varios intentos, personal del Metro y protección civil lograron atrapar al can.

“Se normaliza la circulación de los trenes en la Línea 2 del @MetroCDMX, luego de las reiteradas maniobras realizadas para el rescate de un perrito que ingresó a la zona de vías.

Agradezco al personal operativo, Seguridad Institucional, así como Protección Civil por su pronta intervención y por actuar con profesionalismo para poner a salvo al canino y garantizar un servicio seguro”, compartió el director del Metro, Adrián Rubalcava a través de su cuenta de X.

Esta mañana usuarios también reportaron afectaciones en el servicio de las líneas 7, 12, 9 y 8, como paso lento de los trenes y estaciones saturadas.

