Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Un perro descendió a la zona de vías de la , lo que derivó en el retraso del paso de los trenes debido a las maniobras de rescate.

“Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en la zona de vías de la Línea 2, por lo que la marcha es lenta” informó el Sistema de Transporte Colectivo ().

Para realizar las labores de rescate, se tuvieron que realizar cortes a la energía en vías, lo que ocasionó el retraso de los trenes. Tras varios intentos, personal del Metro y protección civil lograron atrapar al can.

“Se normaliza la circulación de los trenes en la Línea 2 del @MetroCDMX, luego de las reiteradas maniobras realizadas para el rescate de un perrito que ingresó a la zona de vías.

Agradezco al personal operativo, Seguridad Institucional, así como Protección Civil por su pronta intervención y por actuar con profesionalismo para poner a salvo al canino y garantizar un servicio seguro”, compartió el director del Metro, Adrián Rubalcava a través de su cuenta de X.

Esta mañana usuarios también reportaron afectaciones en el servicio de las líneas 7, 12, 9 y 8, como paso lento de los trenes y estaciones saturadas.

