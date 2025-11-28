“Venimos a pedir justicia, no a pedir privilegios”, aseguró la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, al solicitar para el próximo año, 651 millones de pesos más que el presupuesto que recibió este 2025.

Este viernes acudió a la Mesa de Trabajo para el proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, la edil solicitó justicia social para la demarcación y requirió el próximo año un monto total de presupuesto de 2 mil 900 millones de pesos.

“Tláhuac tiene hoy casi 400 mil habitantes, pero somos de las alcaldías con menor presupuesto por persona y con el mayor rezago social”, resaltó.

En su mensaje, señaló que en este 2025 contó con un presupuesto de dos mil 249 millones de pesos, de los cuales el 80% se destinó para el pago de nómina, compras consolidadas y recursos etiquetados, “quedando el 16% para gastos fijos de la operación de nuestra alcaldía”.

Indicó que en materia de seguridad, la alcaldía se encuentra en el lugar cinco como la más segura. Además informó que continuarán acciones en materia de drenaje, agua, movilidad, educación y bienestar, a través de los programas Salud para tu bienestar, Bienestar de las personas con discapacidad, Colectivos culturales, Pueblos originarios, Apoyos funerarios y Fachadas lindas, entre otros.

También resaltó que en el 2025, se recuperaron espacios públicos y se realizaron cuatro senderos seguros, que dan un total de 195 kilómetros, es decir, un total de 180 senderos seguros que tiene a la fecha la alcaldía.

Además se logró que dos colonias estuvieran totalmente iluminadas, por lo que hay nueve colonias en esta condición. Y se realizó la sustitución de 3 mil 200 luminarias para dar un total de 32 mil nuevas luminarias instaladas en la demarcación.

La alcaldesa recordó que el 27 de septiembre de este año, Tláhuac enfrentó la lluvia más intensa de los últimos 34 años.

“El agua superó el metro de altura. Hogares, comercios, escuelas quedaron devastados. En la alcaldía actuamos sin titubeos. Desde las primeras horas estuvimos ahí en territorio acompañando a nuestras familias. Activamos brigadas, entregamos apoyos sin trámites, sin excusas”, concluyó.

cr