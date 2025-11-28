El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, entregó al Congreso local, el Paquete Económico 2026, con ingresos estimados de 313 mil 385 millones de pesos, esto es 7.5% más que lo aprobado en 2025.

Ante diputadas y diputados, el secretario afirmó que este paquete propone “prudencia y austeridad en el ejercicio del gasto, eficiencia en la gestión del financiamiento y busca fortalecer los ingresos para impulsar el crecimiento económico y la inversión en la ciudad, así como reducir la desigualdad y mejorar los servicios a la ciudadanía con innovación y tecnología”, dijo.

Destacó que este paquete económico es una propuesta que “impulsa la inversión pública y refrenda el combate a las desigualdades”, y detalló que se asignaron 23 mil 501 millones de pesos en subsidios y programas sociales.

Lee también Senadores y diputados de la 4T a Palacio Nacional; Sheinbaum les agradecerá la aprobación del Paquete Económico 2026

Asimismo, detalló que se contempla un incremento de 7.5% en el presupuesto de las alcaldías; así como un incremento de 31.2% en inversión pública, con un monto de 57 mil 910.8 millones de pesos, esto último, dijo, fue posible gracias al Fideicomiso de Infraestructura, Agua y Movilidad que se echó a andar en marzo pasado.

En el Salón “Luis Donaldo Colosio” del recinto de Donceles, el secretario hizo entrega formal del documento al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez.

Destacó que la CDMX ocupa el primer lugar en múltiples indicadores económicos a nivel nacional, por ejemplo, dijo, en 2023, la capital contribuyó con el 14.8% del PIB nacional y representó el 17.4% de toda la recaudación local en el país.

Lee también Paquete de Ingresos 2026 avanza sin cambios en comisiones del Senado

Asimismo, afirmó que a octubre de 2025, la ciudad aportó más del 3.6 millones de puestos afiliados al IMSS, lo que representa 16.1% del total nacional; además de que al tercer semestre de 2025, la capital captó 22 mil 813 millones de dólares de inversión extranjera directa, equivalente al 55.8% del total.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot