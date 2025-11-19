Más Información

La presidenta informó que mañana jueves 20 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a los diputados y senadores de Morena y partidos aliados para agradecerles el haber aprobado el .

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que esta reunión con los legisladores se realizará por la tarde.

"Mañana en la tarde vienen diputados y senadores. Les quiero agradecer por la aprobación del Paquete Económico", detalló.

La Mandataria federal informó que hoy miércoles recibirá en Palacio Nacional a gobernadoras y gobernadores para revisar avances en el programa del .

