Usuarios de la Línea 2 del Metro Ciudad de México señalaron que los nuevos torniquetes instalados en la estación Tasqueña fueron un acierto, pues son funcionales, prácticos y cuentan con una tecnología avanzada.

Se trata de cinco torniquetes de salida de nueva generación, los cuales ya no tienen tubos giratorios, sino puertas. Estas se abren de manera automática a unos 30 centímetros antes de pasarlos.

Son dos puertas de vidrio que se abren por proximidad, con unos 30 centímetros de separación entre el suelo.

El director del Metro mencionó que los nuevos torniquetes planean que las personas se movilicen más rápidamente (30/11/2025). Foto: Especial

"Creo que fue una muy buena idea del Gobierno porque antes llegabas a chocar o se hacía la fila precisamente por los torniquetes, y con estos son más rápidos y funcionales podría decirse", dijo Angélica Andrade, usuaria de esta Línea que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

El director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, aseguró en X que esta implementación de torniquetes de la más alta calidad y mejor diseño se llevó a cabo en varias estaciones para agilizar el ingreso y la salida, "pero sobre todo facilita el acceso para personas con discapacidad y de talla baja".

Angélica Andrade manifestó que "a veces los torniquetes de antes pues no sirven, chocas con ellos o no tienen la misma eficacia al salir del Metro. Ojalá que así se ponga en todas las estaciones".

Axel Martínez, usuario de la Línea 2, quien utilizó los nuevos torniquetes con maletas, dijo que notó una diferencia inmediata en comparación con los anteriores.

Contó que antes tenía que batallar para pasar su equipaje, ya sea levantándolo o "girándolo para que no se atorara con los tubos", lo cual le hacía perder tiempo y le provocaba molestias, sobre todo en horas de alta afluencia.

“Ahora es mucho más sencillo, las puertas se abren solas y puedes pasar sin estar empujando la maleta o pidiendo permiso a otros usuarios. La verdad sí se nota el cambio y ayuda mucho cuando vienes cargando cosas o viajas con equipaje. Ojalá pronto los instalen también en otras líneas, porque es una mejora que beneficia a todos”, comentó.

Los nuevos torniquetes de la estación Tasqueña son de cristal (30/11/2025). Foto: Especial

Martín Rubio señaló que lo que más le llamó la atención fue la rapidez con la que ahora se puede salir de la estación sin que se formen filas largas como antes ocurría con los torniquetes tradicionales.

Aseguró que antes era común que se hicieran “cuellos de botella” en las horas pico, ya que algunos usuarios se atoraban o los equipos tardaban en liberar el paso.

“Con estos nuevos torniquetes es todo más ágil, pasas casi sin detenerte y eso se agradece cuando uno va con prisa. Antes perdías varios minutos solo esperando avanzar, ahora el flujo es más continuo. Creo que es un cambio que realmente sí mejora el servicio y la experiencia de los usuarios”, expresó.

aov