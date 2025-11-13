El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur prepara el inicio a clases presenciales del próximo 18 de noviembre con un nuevo esquema digital de control en sus accesos y credencialización obligatoria, medidas implementadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a dos meses del homicidio del alumno Jesús Israel.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el plantel estrenará torniquetes con registro biométrico, cámaras de videovigilancia adicionales y detectores de metal en los accesos principales del colegio, con el fin de proteger la seguridad de su alumnado, docentes y personal de labores.

Un comunicado emitido por el plantel la semana pasada indicó que las pruebas del sistema iniciaron esta semana, mientras continúan los trabajos de revisión y adaptación, y el diálogo con padres de familia y estudiantes para reprogramar el regreso a clases presenciales.

En aquel comunicado, el CCH Sur informó que como parte del proceso, alumnos, docentes y personal administrativo deben obtener una credencial digital vinculada al sistema de ingreso pues sin este documento no se permitirá el acceso cuando reinicien las actividades presenciales.

CCH Sur presenta avances del Proyecto de Seguridad del plantel, en trabajos del control de acceso. Foto: Especial

El calendario para la credencialización digital indica que el personal académico y administrativo deberá acudir a tomarse la fotografía al plantel el 13 y 14 de noviembre en la Sala Gamma, de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, presentando su credencial de la UNAM.

En el caso del estudiantado, la toma de fotografía se realizó del 6 al 12 de noviembre, como parte del proceso para generar la credencial digital y validar la información en el sistema de torniquetes.

La UNAM afirmó que estas acciones buscan garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevenir nuevos hechos de violencia. De forma paralela, el CCH Sur mantiene vigilancia reforzada y recorridos constantes mientras se completa la instalación del sistema definitivo de acceso.

En videos recientes difundidos en Facebook y X se observa el nuevo acceso que se compone de torniquetes ya montados, aún envueltos en plásticos, cámaras de videovigilancia instaladas y personal técnico en el marco de la reapertura del plantel de educación media superior.

