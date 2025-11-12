La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que las clases de este semestre concluirán de manera virtual, decisión que se tomó luego de que la institución suspendió actividades presenciales a finales de septiembre de 2025 tras recibir amenazas digitales dirigidas a su comunidad.

En un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades académicas explicaron que, aunque se reforzó la vigilancia y se mantuvieron reuniones con cuerpos de seguridad para evaluar riesgos, los reportes internos sobre intentos de suplantación, mensajes intimidatorios y accesos no autorizados a plataformas institucionales obligaron a mantener la modalidad remota hasta diciembre.

Aseguraron que las medidas buscan preservar la continuidad de las actividades sin exponer a alumnado, profesorado y personal administrativo a algún tipo de riesgo.

Por este motivo, todas las actividades académicas restantes, incluidas asesorías, seguimiento de prácticas y evaluaciones finales, se realizarán en línea mientras avanzan las indagatorias sobre el origen de las amenazas.

