La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que la oposición está manipulando la marcha de la Generación Z convocada este fin de semana.

Durante el podcast La Moreniza, acusó a políticos de derecha de estar manipulando y utilizando esta marcha.

"Es importante no pasar por alto qué personaje hoy empiezan a convocar. Llama la atención, por ejemplo, Vicente Fox. Es Rosario Robles, Belaunzarán, sale Moreira, los diputados del PRI", señaló.

Lee también Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Además, subrayó que en redes sociales también están promoviendo la marcha, y generando contenido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La cargada, es increíble lo oportunistas, lo carroñeros que son", expresó.

Gabriel García, excoordinador de programas sociales durante el sexenio de López Obrador, apuntó que toda manifestación debe ser respetada, si hay jóvenes que genuinamente se manifiesten. Sin embargo, dijo que se han involucrado políticos en este movimiento.

Lee también Sheinbaum considera estar entre los presidentes más atacados de la historia; “ahí nos vamos con AMLO”, dice

Por otra parte, la dirigente celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los impuestos que debe.

Afirmó que no se trata de un asunto personal, sino que en el país ya no se permite la evasión.

Lee también Depende de los gobernadores: Sheinbaum sobre revocación de mandato en estados; “hay varios que lo han planteado”, asegura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc