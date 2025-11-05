Debido a las constantes confrontaciones entre los diputados del oficialismo y los de oposición, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, se declaró una pausa a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que "Morena mató a Carlos Manzo", presidente municipal de Uruapan, asesinado el sábado pasado.

Los diputados de Morena se defendieron llamando "carroñeros" a los priistas y panistas por pedir más recursos para Seguridad, y los municipios y Estados para que combatan al crimen organizado.

Cuelgan manta en el pleno de la Cámara de Diputados con el rostro de Luisa Alcalde y Arturo Ávila (05/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Después de que la diputada Paulina Rubio (PAN), presidenta de la Mesa Directiva en funciones, decretara el receso para que los coordinadores acuerden el cese de las hostilidades, diputados del PRI intentaron colgar una mega manta en el pleno, con la frase: "Mientras esta pareja de cínicos y corruptos pasean en la playa, asesinan a los mexicanos", con la imagen de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, y Arturo Ávila, vocero de la bancada morenista en San Lázaro.

Cuelgan manta en el pleno de la Cámara de Diputados con el rostro de Luisa Alcalde y Arturo Ávila (05/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Esta acción provocó la indignación de diputadas de Morena y el PT que se enfrentaron a empujones y gritos contra los legisladores del PRI, para exigir que la quitaran.

Finalmente, los diputados tricolores accedieron a quitar la manta gigante para no interferir con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

