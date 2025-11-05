Más Información

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Grecia Quiroz llega a Uruapan bajo fuerte dispositivo de seguridad; asume como alcaldesa tras el asesinato de su esposo

Grecia Quiroz llega a Uruapan bajo fuerte dispositivo de seguridad; asume como alcaldesa tras el asesinato de su esposo

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden

Diputado de Morena llama “carroñera” a la oposición por pedir más recursos para seguridad; “cállate porro”, le responden

Debido a las constantes confrontaciones entre los diputados del oficialismo y los de oposición, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, se declaró una pausa a la sesión ordinaria de la .

El coordinador del PRI, , acusó que "Morena mató a ", presidente municipal de Uruapan, asesinado el sábado pasado.

Los diputados de Morena se defendieron llamando "carroñeros" a los priistas y panistas por pedir más recursos para Seguridad, y los municipios y Estados para que combatan al crimen organizado.

Lee también

Cuelgan manta en el pleno de la Cámara de Diputados con el rostro de Luisa Alcalde y Arturo Ávila (05/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Cuelgan manta en el pleno de la Cámara de Diputados con el rostro de Luisa Alcalde y Arturo Ávila (05/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Después de que la diputada Paulina Rubio (PAN), presidenta de la Mesa Directiva en funciones, decretara el receso para que los coordinadores acuerden el cese de las hostilidades, diputados del PRI intentaron colgar una mega manta en el pleno, con la frase: "Mientras esta pareja de cínicos y corruptos pasean en la playa, asesinan a los mexicanos", con la imagen de , presidenta nacional de Morena, y Arturo Ávila, vocero de la bancada morenista en San Lázaro.

Cuelgan manta en el pleno de la Cámara de Diputados con el rostro de Luisa Alcalde y Arturo Ávila (05/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Cuelgan manta en el pleno de la Cámara de Diputados con el rostro de Luisa Alcalde y Arturo Ávila (05/11/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Esta acción provocó la indignación de diputadas de Morena y el PT que se enfrentaron a empujones y gritos contra los legisladores del PRI, para exigir que la quitaran.

Finalmente, los diputados tricolores accedieron a quitar la manta gigante para no interferir con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]