El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Luisa María Alcalde, expresó su rechazo contra el acoso sexual cometido en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras se dirigía a una actividad pública.

"Este hecho constituye una agresión directa no solo hacia la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional por decisión del pueblo, sino hacia todas las mujeres de México, que todos los días enfrentan el hostigamiento, la violencia y la impunidad", señaló en un pronunciamiento.

Subrayó que el acoso sexual es violencia, y en la Ciudad de México es un delito.

Por ello, respaldó su llamado a revisar los marcos legales estatales y a emprender una campaña nacional por el respeto y la dignidad de las mujeres.

"Lo que ocurrió no es un incidente aislado; es el reflejo de una cultura machista que persiste y que debe erradicarse con justicia, educación y compromiso institucional", afirmó.

También rechazó que algunos medios de comunicación y personajes de la oposición hayan intentado banalizar, justificar o lucrar políticamente con este hecho, utilizando las imágenes para crear una revictimización.

"Desde Morena expresamos nuestro respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su serenidad y su firmeza demuestran la autoridad moral de un liderazgo que no responde con odio, sino con justicia, con inteligencia y con dignidad. Defender hoy a la Presidenta es defender el derecho de todas las mujeres a vivir sin miedo", subrayó.

"En la Cuarta Transformación no retrocederemos ante el machismo ni permitiremos que la misoginia, venga de donde venga, se normalice en la vida pública", manifestó.

