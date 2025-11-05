El incidente en el que estuvo envuelta la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que un sujeto la acosó en calles del Centro Histórico, puede ser un montaje para desviar la atención de los temas que más preocupan a los mexicanos, como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el senador priista dijo que el gobierno federal no quiere que se hable “de lo que sucedió en Michoacán, de los asesinatos, de los crímenes, de que el gobierno ha sido rebasado por los cárteles del crimen organizado” y por eso creó este distractor grande, burdo, vil e hipócrita para tratar de engañar a la opinión pública

“Nosotros decimos que hay que analizar a fondo lo que ocurrió, que el hecho, si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, cargo, lo que tenga, pero ese hecho, lo que nosotros vemos es que es claro que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando, de los asesinatos, de los narcopolíticos del gobierno, del pacto con el crimen organizado, eso no lo podemos permitir”, señaló.

Cuestionado sobre los elementos que tiene para sostener que se trató de un distractor, Moreno Cárdenas afirmó que todos los medios que están afines al régimen “están hablando de eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán? Esos son los distractores, ese es el gobierno cínico, corrupto y mentiroso que está haciendo Morena, generar distractores para que la opinión pública hable de otras cosas y no de lo que sucede en este país”.

Por otra parte, afirmó que el Plan Michoacán al que convocó la presidenta ya “lo hizo Enrique Peña Nieto, lo hizo Felipe Calderón y lo han hecho todos los presidentes, no hay nada de novedad”.

Sobre la declaración de la mandataria en el sentido de que la oposición critica la violencia, pero no propone soluciones, Alejandro Moreno respondió que la única propuesta del PRI es que los gobernantes de Morena “rompan el pacto que tienen con el crimen organizado”.

