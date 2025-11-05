En la discusión del PEF 2026 en la Cámara de Diputados prevalecieron los reclamos de la oposición por la falta de recursos para que los municipios combatan al crimen organizado, el recorte de más de 10 mil millones de pesos a la seguridad y mentadas de madre para los diputados de Morena, por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Las curules de los diputados del PAN y PRI amanecieron con sombreros “ensangrentados”, con pintura y velas de utilería, a modo de homenaje al alcalde michoacano que pasó los últimos meses de su vida solicitando apoyo de las fuerzas federales.

Por el contrario, en los lugares de los legisladores de Morena, PT y PVEM no hubo objeto alguno que hiciera alusión a la desgracia ocurrida en Uruapan tres días antes. Eso sí, casi al final de la sesión, mientras se votaba en lo general el PEF 2026, gritaron a todo pulmón: “Es un honor estar con Sheinbaum hoy” y “No estás sola”, pero ninguna consigna para exigir justicia por el asesinato de Manzo Rodríguez.

En la tribuna, varios legisladores de oposición reclamaron a los diputados de Morena que votaran a favor de un presupuesto con disminuciones para seguridad y sin recursos extra para las entidades y los municipios donde “manda el crimen directamente”, acusaron.

Al reclamar por los recortes presupuestales, la diputada Patricia Jiménez (PAN) recordó una frase del fallecido Porfirio Muñoz Ledo y les mentó la madre a los legisladores morenistas, y sus correligionarios del gobierno federal.

“Primero le subieron los impuestos [a los ciudadanos], ahora les recortan presupuesto para atender las necesidades de seguridad, salud, educación, cultura y no se diga las carreteras, en total abandono. Hoy, el pueblo está indignado con ustedes, y como dijera el diputado Porfirio Muñoz Ledo, abro comillas: ‘Chinguen a su madre, qué manera de legislar’, y yo hoy agregaría: ‘Qué manera de gobernar’”, recalcó.

Pero la panista no fue la única que los insultó, ya que el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) subió a tribuna con una playera negra con la frase: “Justicia para Manzo”, y su reclamo directo a los diputados morenistas provocó que éstos se levantaran de sus curules para gritarles “carroñeros”, con una manta que rezaba: “Carroñeros MC-PRIAN”.

El priista y sus compañeros de bancada les respondieron: “Narcodiputados” y “Fuera Morena, fuera narcopolíticos”.

La confrontación hizo que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, suspendiera la discusión del dictamen para llamar al orden. Sin embargo, eso no apagó el enojo de Gutiérrez, quien les mentó la madre a los oficialistas antes de terminar su discurso: “Todavía tienen el descaro de venir aquí y decir que pedir justicia es sacar raja política. ¿Desde cuándo pedir justicia es un acto partidista? Miserables, cínicos”.