Tras anunciar que presentó una denuncia por el acoso que sufrió mientras caminaba en el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es necesario discutir la iniciativa para que sea un delito federal.

“Se ha avanzado, porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres, muchos movimientos de mujeres en el país y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema.

“Entonces sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la Presidencia que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito del fuero común, no es un delito federal”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional.

“Es fundamental que hagamos una revisión”, externó a los gobernadores y a las gobernadoras.

La titular del Ejecutivo federal indicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, que revise toda la legislación que tiene que ver con el acoso.

Aceptó que las mujeres que deciden presentar denuncia se enfrentan a un procedimiento “cansado” y revictimización.

Al contar que sufrió acoso en el transporte público cuando era estudiante, reiteró que como Presidenta debe tomar acciones para mandar el mensaje de que las mujeres y niñas se sientan libres y seguras en el país.

Contó que gobernadoras, legisladoras, amigas, compañeras y familiares se comunicaron con ellas para expresarle solidaridad.

“No pienso reforzar la seguridad”, insistió la Mandataria federal. Apuntó que mientras no haya una alerta contra su seguridad, seguirá encontrándose contra las personas.

Descartó que este hecho sea un montaje, como se comentó en redes sociales.

