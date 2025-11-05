Más Información

La presidenta reconoció a la modelo por alzar la voz en el certamen de belleza Miss Universo en Tailandia, donde denunció agresión de los organizadores.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en , Sheinbaum Pardo reprobó la expresión “calladita te ves más bonita”.

“Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ´no estoy de acuerdo´. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Contó que a ella llegaron a decirle “calladita te ves más bonita”: “¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces eso no, y en los eventos públicos digo: ´las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos´, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos”.

